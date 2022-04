$!Desde Gobierno del Estado, hay simulación en combate a la corrupción, expone Iniciativa Sinaloa

“Desde Iniciativa Sinaloa si vemos una simulación, no solamente por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, sino por todo el Sistema Estatal Anticorrupción, vemos que los casos de corrupción cada vez son más los que se delatan en los propios medios de comunicación y las organizaciones y las autoridades no hacen nada por atraer los casos”, declaró León Fontes.

Tampoco se inician investigaciones anticorrupción por oficio, expuso la activista, siendo que fueron instancias creadas con buenas leyes que pide coordinación, investigación, sanciones y que se prevenga la corrupción, no esté funcionando. Actualmente ya hay dos pautas para anticipar que posiblemente vayan a retardar en resolver esta denuncia.

“El hecho de que ellos estén afirmando que no cuentan con un plazo que les exija dar cumplimiento a esta denuncia les abre la posibilidad de postergar en lo mayor posible una sanción”, informó la titular como la primer señal de que el retraso podría culminar en que no se investigue o que se alegue que no hay delito.