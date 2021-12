Originario de Tlaxcala, se dedica a la construcción y por razones de trabajo los últimos meses del año los pasa en Culiacán, estar lejos de su tierra no le impide continuar con la tradición de venerar a la Virgen de Guadalupe y cantarle las mañanitas en su aniversario.

“Soy católicos, venero mucho a la Virgen, a San Juditas, yo me encomiendo a todos los santos para pedirles por mi familia”, dijo Omar, devoto de la Virgen de Guadalupe.

“Cuando yo vine a trabajar me encomendé a la Virgen de Guadalupe para que me facilitara la búsqueda de trabajo, le pedí que cuidara mucho a mi familia, que no les pasara nada”, explicó.

Agradecido por cumplir un año más con su objetivo de venerar y cantar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, se retira del templo con el corazón contento y la promesa de volver a realizar el ritual el próximo año.