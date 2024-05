Graciela Pérez fue una que dio gran parte del dinero, cerca de 9 mil 700 pesos, y no adquirió el beneficio de pisar concreto. Comentó que fueron varios los que dieron la cooperación y que ya no se los devolvieron.

Solís García dijo que lo quitaron como presidente de la calle Plan de Agua Prieta porque él no vivía ahí y que la administración del dinero de la pavimentación se la darían a otra persona. Él comentó que entregó todos los papeles a Comuna y ya no supo más nada.

“Fuimos varios vecinos los que dieron la cooperación y según dijeron que ahora entrando el año, pero no vemos nada de todas maneras”, indicó.

“Ya han ido a Comuna, Ayuntamiento y según la iban a meter sorteada y que en enero iba a entrar la máquina, pero ya vamos a mayo y no se mira nada”, precisó Pérez.

Graciela expresó que utilicen el ingreso que aportaron para la promesa que les hicieron hace 14 años, ya que tienen que cumplir lo dicho a la ciudadanía.

“El problema es que pavimenten la calle porque no se me hace justo, no van a regresar el dinero y tampoco pavimentarla, que de perdida nos la pavimenten aunque no nos regresen el dinero”, manifestó.