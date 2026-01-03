Desde hace dos años, Ayuntamiento de Culiacán no ejerce el presupuesto para centros de rehabilitación, acusan

Desde 2024, el Ayuntamiento de Culiacán no ha ejercido el presupuesto anual de 400 mil pesos destinados a los centros de rehabilitación para personas con adicciones, pese a que el recurso está contemplado en el presupuesto municipal, denunció Miguel Guerra Angulo, presidente del Movimiento para Sinaloa sin Adicciones.

En entrevista, Guerra Angulo, quien también dirige el Centro de Rehabilitación Esperanza de Culiacán, A.C., señaló que el mismo monto tampoco fue ejercido en 2025, por lo que el rezago acumulado asciende a 800 mil pesos.

“Se aprobó un presupuesto para eso. El año pasado, 2024, no se ejerció y este año pues ya se acabó y todavía no se ha ejercido”, aseguró.

El presupuesto está etiquetado en el rubro de Ayudas Sociales y apartado Ayudas para Centros de Rehabilitación.

Recordó que anteriormente existía un convenio con el Ayuntamiento de Culiacán que incluía apoyo económico y vinculación laboral para usuarios que concluían su tratamiento, esquema que fue cancelado en 2016 y fue hasta 2023 cuando el apoyo se retomó, aunque únicamente en especie.

“...en el año del 2023 se hizo en especie, nos dieron un aire acondicionado y nos dieron cinco sillas... ellos escogieron lo que era y todo, nunca nos preguntaron qué era lo que más ocupaba”.

“A lo mejor hubo algunas preguntas a otro centro que yo no me di cuenta y por eso es que dieron eso”, indicó.

Guerra Angulo explicó que el tema fue planteado el pasado miércoles 17 de diciembre en Cabildo Abierto en el bulevar Agricultores, al oriente de la ciudad, directamente al presidente municipal, Juan de Dios Gámez Mendívil sin obtener respuesta concreta.

Posteriormente, volvieron a insistir durante la última sesión ordinaria de Cabildo donde fueron atendidos por la Secretaría de Bienestar, Itzel Margarita Estolano Ibarra quien les solicitó información sobre qué era lo que necesitaban; sin embargo, la funcionaria les habría señalado que la autorización final depende del presidente municipal.

“Nos dijo que sí que ocupamos, que sí cómo quería que se repartiera eso. Ya le dijimos y pues claramente nos dijo que la que la orden la tenía que dar el presidente (municipal)”, aseguró.

Indicó que desde julio de este año presentaron una solicitud formal ante la Secretaría de Bienestar Municipal, la Dirección de Salud del municipio y la Presidencia Municipal, con el objetivo de acceder a apoyo económico para cubrir gastos básicos de operación, como renta, agua y energía eléctrica.

“Nosotros lo que más pedimos ahorita, lo que más estamos ocupando, que son los pagos de los servicios: renta, luz, agua y alimentación. Eso es lo que más ocupa, es lo que nosotros pedimos le pedimos a la secretaria de bienestar que nos apoyara con eso, que fuera en efectivo, pues para cubrir esos gastos”, afirmó.

Aclaró que, en su caso particular, los gastos mensuales de su centro oscilan entre 60 mil y 80 mil pesos, principalmente por conceptos de renta, energía eléctrica, alimentación y pago de personal especializado, como médicos, psicólogos y consejeros, requisitos indispensables para conservar el registro estatal y federal.

“Tan solo la renta es un gasto fijo cada mes, además de la luz, la comida y los honorarios de profesionales. Si no se cubre eso, se pone en riesgo el funcionamiento del centro y el mantenimiento del registro”, explicó.

Actualmente, mencionó, en el municipio de Culiacán existen 24 centros de rehabilitación con reconocimiento estatal, muchos de los cuales, afirmó, atraviesan dificultades financieras similares, situación que ya ha derivado en el cierre de algunos espacios de atención a personas con adicciones.