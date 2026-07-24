Culiacán
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Servicio

Desde hace una semana, comunidades de Imala, en Culiacán permanecen sin luz, denuncia síndico

El síndico Óscar Gámez Ochoa señaló que los reportes ante la Comisión Federal de Electricidad no han sido atendidos
Daniela Flores |
24/07/2026 16:27
24/07/2026 16:27

Cinco comisarías de la sindicatura de Imala, al norte de Culiacán, permanecen sin luz eléctrica desde hace una semana pese a reportes realizados a la Comisión Federal de Electricidad, denunció el síndico Óscar Gámez Ochoa.

Explicó que las afectaciones se han presentado derivado de las lluvias que provocan cortocircuito y que las cuchillas de la red eléctrica se botan.

Entre las comunidad afectadas mencionó: La Cuesta, Los Algodones, Tomo, Tachinolpa e Higueras.

“Por la lluvia, como que hace corto y se botan las cuchillas y ellos han estado batallando mucho por ese lado”.

“Ya nos hemos comunicado (con la CFE) y nos dicen que van a tratar el reporte, el tema, pero nomás no atienden”, señaló.

Mencionó que en esta situación se encontrarían afectadas alrededor de 500 personas habitantes en estas comunidades.

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