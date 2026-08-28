Culiacán
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Política

Desde hace una semana, fuga de aguas negras afecta Centro de Culiacán

La fuga se registra desde las recientes lluvias sobre Aquiles Serdán, entre Ángel Flores y Antonio Rosales; los malos olores alcanzan el Barrio Mágico Paseo del Ángel
Belem Angulo |
28/08/2026 11:01
28/08/2026 11:01

Una fuga de aguas negras permanece desde hace al menos una semana sobre la Calle Aquiles Serdán, entre Ángel Flores y Antonio Rosales, en el Centro de Culiacán, sin que hasta el momento haya sido atendida por el Ayuntamiento.

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El problema comenzó a registrarse durante las recientes lluvias y, pese al tiempo transcurrido, las aguas residuales continúan afectando la vialidad y generando malos olores en el sector.

El aroma desagradable se extiende hacia una zona del Barrio Mágico Paseo del Ángel, donde se concentra actividad comercial y tránsito de personas, lo que genera molestias para habitantes, comerciantes y visitantes.

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La fuga también representa un problema de imagen urbana y sanitario en una de las zonas del Centro que busca consolidarse como un punto de atracción para visitantes.

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Hasta el momento, la situación se mantiene sin atención, pese a que el problema lleva al menos una semana en el lugar.

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