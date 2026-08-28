$!Desde hace una semana, fuga de aguas negras afecta Centro de Culiacán

Una fuga de aguas negras permanece desde hace al menos una semana sobre la Calle Aquiles Serdán, entre Ángel Flores y Antonio Rosales, en el Centro de Culiacán, sin que hasta el momento haya sido atendida por el Ayuntamiento.

El problema comenzó a registrarse durante las recientes lluvias y, pese al tiempo transcurrido, las aguas residuales continúan afectando la vialidad y generando malos olores en el sector.

El aroma desagradable se extiende hacia una zona del Barrio Mágico Paseo del Ángel, donde se concentra actividad comercial y tránsito de personas, lo que genera molestias para habitantes, comerciantes y visitantes.