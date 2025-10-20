Desde julio el Gobierno de Sinaloa realiza trabajos para exhumar e identificar los restos de personas

En casi tres meses van 27 cuerpos de personas no identificadas exhumadas en la fosa común de Culiacán para realizar labores de identificación, informó el Secretario General de Gobierno Feliciano Castro Meléndrez.

El funcionario expuso que los trabajos de exhumación serán pausados para no realizar movimientos al interior del Panteón 21 de Marzo hasta después de día de muertos, pues requieren tener despejado el espacio.

La fosa común del Panteón 21 de Marzo tiene cerca de 800 cuerpos de personas que no han sido identificadas.

Los trabajos de exhumación comenzaron el pasado mes de julio y se planea la identificación de 50 personas en una primera etapa.

“La exhumaciones en el Panteón 21 de Marzo bajo la coordinación de la doctora Patricia Figueroa, subsecretaría de Derechos Humanos, en este momento están en pausa se van a retomar después del Día de Muertos”, mencionó.

“A la fecha se ha trabajado en la fosa tres y cuatro de las cuales se han recuperado 27 cuerpos, mismos que se encuentran bajo resguardo digno, acto seguido se realizarán los estudios correspondientes”.

El proceso de exhumación de cuerpos sin identificar del Panteón 21 de Marzo es un programa de la subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Sinaloa en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda.

Una de las razones para realizar las identificaciones es para verificar si las identidades de las personas fallecidas corresponden a personas que están reportadas como desaparecidas.

Los procesos de exhumación de cuerpos han sido vigilados por familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda de personas, sin embargo se han señalado deficiencias en los protocolos estatales pues las ubicaron en un sector lejano a donde se realizan los trabajos.

“Nosotros lo único que pedimos era información, que todos los días que se terminara aquí la jornada nos dijeran: ‘Se hizo esto, se logró esto’. ¿Qué logramos? que nos pusieron aquí para estar de observadora, pero qué ganamos si nos pusieron la malla esa negra hasta arriba. Logramos que se la bajaran eso poquito que le bajaron”, dijo Alma Rosa Rojo Medina, lideresa del colectivo Voces Unidas por la Vida, el pasado mes de julio.

“Teníamos que andar las familias ahí en el sol buscando un lugar para poder observar algo y luego que se daban cuenta que andábamos haciendo eso nos ponen vallas humanas que se pongan ahí para que nos tapen la visibilidad y las familias no puedan observar”.