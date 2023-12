Algunos integrantes de la comunidad educativa de la Universidad Autónoma de Sinaloa criticaron las manifestaciones públicas que ha realizado el Gobernador Rubén Rocha Moya al llamarse aliado de la institución.

De acuerdo a un comunicado difundido a medios de comunicación por parte de la UAS, integrantes de la comunidad universitaria estarían en contra de las declaraciones del Gobernador, quién se ha calificado como gestor para la universidad.

”La comunidad Rosalina calificó como incongruentes las palabras del Gobernador Rubén Rocha Moya al comprometerse a velar para que ningún universitario deje de recibir sus percepciones ni aguinaldo, declarándose como un Gobernador amigo y un gestor incansable y, por otro lado, constantemente se encuentra atacando a la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Autonomía Universitaria”, señala el comunicado.

El desplegado adjudica citas textuales a tres docentes y un estudiante de la Universidad.

“En primera el Gobernador no es amigo de nadie, (...) la defensa de la Autonomía va a seguir, quiera el Gobernador o no, porque a mí no se me hace correcto que el Gobernador quiera hacer lo mismo que hizo con la Presidencia Municipal que fue meter a un ahijado; la Universidad Autónoma de Sinaloa es Autónoma y seguirá siendo Autónoma, quiera o no”, expresó Juan Carlos Aguilar Quiñonez, profesor de la Preparatoria Carlos Marx.

El 2 de diciembre, durante el discurso en su Segundo Informe de Labores, el Gobernador Rubén Rocha Moya dedicó unas palabras a la comunidad de la UAS.

”Quiero decirles, con toda claridad, a su comunidad universitaria, estudiantes, profesores, al personal administrativo, a todas y todos, que tienen a mi a un Gobernador amigo, a un gestor defensor incansable. De la universidad, de los Buelna”, dijo.

Actualmente, autoridades y ex autoridades de la UAS enfrentan procesos penales por presunto manejo irregular de recursos públicos.

Entre los señalados se encuentran los ex rectores Juan Eulogio Guerra Liera y Jesús Madueña Molina, este último separado del cargo por los procesos en su contra.

Los procesos penales emanaron de denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Sinaloa, así como por supuestamente obstruir una auditoría estatal.