Desde MC respaldamos a Sergio Esquer tras diferencias con Paloma Sánchez: Elizabeth Montoya

La Diputada local de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, respaldó la postura del coordinador estatal de su partido, Sergio Esquer Peiro, tras el intercambio de señalamientos que sostuvo con la Senadora priista Paloma Sánchez Ramos, y reiteró que no existe interés en construir una alianza con el PRI rumbo a las elecciones de 2027.

La Legisladora manifestó estar de acuerdo con las declaraciones de Esquer Peiro, quien descartó una coalición con el priismo y cuestionó los posicionamientos de sus integrantes sobre los presuntos vínculos de funcionarios con el crimen organizado.

Consideró que, si Paloma Sánchez se molestó por estas declaraciones, es porque desde el PRI existe interés en concretar una alianza.

Respecto a los señalamientos de la Senadora sobre la participación de Esquer Peiro en la alianza entre el PRI y el PAN durante el proceso electoral de 2024, Montoya Ojeda reconoció que el dirigente formó parte de ese proyecto político; sin embargo, señaló que durante esa experiencia pudo identificar diferencias con ambos partidos, lo que posteriormente lo llevó a separarse.

“Así es, fue candidato por la alianza en las elecciones pasadas, pero pues él sabe perfectamente bien que se dio cuenta de muchas situaciones, una de ellas es que aún yendo en alianza no pudieron tener representación en el 40% de las casillas, eso indica de que no son de ninguna manera la opción real para ganar”, explicó.

La Diputada también consideró que el PRI necesita construir alianzas para sumar votos, mientras que Movimiento Ciudadano, aseguró, ha registrado un crecimiento en las preferencias ciudadanas gracias al trabajo realizado directamente con la población.

Añadió que dentro de su partido se sienten fortalecidos y con condiciones para competir por cuenta propia, por lo que insistió en que no necesitan sumarse a otras fuerzas políticas para enfrentar los comicios del próximo año.

“El pronunciamiento que hizo nuestro coordinador Sergio Pio Esquer es la línea de acción que nosotros vamos a llevar a cabo y pues si la Senadora se molestó, pues creo que es porque ellos le apuestan a la alianza para poder tener un mayor porcentaje como partido, sin embargo, nosotros no tenemos necesidad de eso porque Movimiento Ciudadano va a la alza conforme pasa el tiempo”, expresó.

Las declaraciones de Montoya Ojeda se producen después de que Sergio Esquer Peiro descartara una alianza con el PRI y respondiera a las críticas de Paloma Sánchez, quien lo acusó de hacerle el “trabajo sucio a Morena”.

El dirigente de MC también cuestionó los resultados de las anteriores alianzas entre el PRI y el PAN, lo que dio pie a una serie de respuestas entre ambos políticos a través de redes sociales.