Desde Palacio Nacional, campesinos anuncian paro nacional y bloqueos carreteros y de aduanas el 24 de noviembre

Al anunciar el agotamiento de las negociaciones con el Gobierno federal, el vocero del Frente Nacional del Rescate del Campo y dirigente de Campesinos Unidos por Sinaloa, Baltazar Valdez Armentia, informó que el próximo 24 de noviembre se realizará un paro nacional con manifestaciones simultáneas en carreteras y aduanas del País.

“Determinamos que la forma de lucha va a volver a ser las carreteras para evitar el paso de mercancía. No vamos a impedir el paso de los vehículos privados ni de transporte de pasajeros. Además, se van a tomar las aduanas como forma de presión máxima para ser atendidos por el Gobierno federal en su máxima representación”, señaló Valdez Armentia.

El líder agrícola explicó que la movilización partirá desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, y se replicará en distintos puntos del País donde productores agrícolas mantienen demandas de precios justos y apoyos al campo mexicano.

Recordó que el movimiento campesino ha sostenido diversas mesas de diálogo con autoridades federales sin obtener respuestas concretas, por lo que ahora recurren nuevamente a la protesta en vías de comunicación como medida de presión.

El Frente Nacional del Rescate del Campo agrupa a productores de distintas entidades del País y ha encabezado movilizaciones desde 2023 para exigir al Gobierno federal políticas públicas que garanticen rentabilidad y seguridad alimentaria en el sector agrícola.