Desde que asumió el cargo, Gobernadora de Sinaloa no se ha comunicado con Rocha, asegura

La Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, afirmó que no ha mantenido comunicación con el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya desde el pasado sábado 2 de mayo cuando rindió protesta al cargo en el Congreso del Estado y que se trató únicamente de un mensaje de felicitación.

Durante el evento de conmemoración del 165 aniversario de la Batalla de Puebla, la Mandataria estatal aseguró que está concentrada en las tareas de Gobierno.

“La última llamada que tuve con el Gobernador en licencia fue el día que rendí protesta y solamente para felicitarme, hasta el momento yo no he recibido ya ninguna llamada de él. Yo estoy concentrada en mi trabajo”, afirmó.

Explicó que actualmente está enfocada en coordinar el trabajo del Gabinete estatal y en mantener la comunicación con los presidentes municipales, con quienes se reunirá esta semana para dar continuidad a la administración.

“Vamos a tener un acercamiento esta semana, ya están convocados para hablar con cada uno de los alcaldes y sientan certeza de que hay Gobernadora en el Estado de Sinaloa y vamos a seguir trabajando con el proyecto de la cuarta transformación”, dijo.

Añadió que también se encuentra en reuniones con secretarios de las distintas áreas para organizar las tareas de Gobierno en esta nueva etapa.

Respecto a la duración de la licencia de Rocha Moya, indicó que no se tiene certeza, ya que es un tema vinculado a la investigación que lleva la Fiscalía General de la República.

“No tenemos conocimiento cuánto va a durar la licencia, eso ya saben ustedes que es un tema de la Fiscalía General de la República”, expresó.

El posicionamiento ocurre tras la aprobación de la licencia del Mandatario por parte del Congreso del Estado, en medio de investigaciones relacionadas con señalamientos de autoridades de Estados Unidos.