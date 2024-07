El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa declaró improcedentes las impugnaciones que interpuso Morena en recursos de inconformidad en las elecciones por las presidencias municipales de Navolato y Angostura, del pasado 2 de junio.

En el caso de Navolato, en expediente incidental Tesin 04/2024, la solicitud morenista consistía en el recuento de votos hasta en ocho casillas.

La petición señalaba que pudo existir irregularidades en el conteo de votaciones, ya sea por dolo o por negligencia del Consejo Municipal Electoral.

Uno de los alegatos en este asunto fue que hubo 29 boletas por la Alcaldía que aparecieron en el Distrito 3 federal, con sede en Salvador Alvarado, las cuales no fueron contabilizadas en la elección.

De acuerdo con el expediente, el Consejo Municipal no contó estas boletas, ya que llegaron en una bolsa abierta pero no estaban debidamente selladas, por lo que no era factible considerarlas.

Por la contienda en la elección de Angostura, la resolución del Magistrado Luis Alfredo Santana Barraza concluyó que era improcedente el recuento total de los votos, ya que los resultados no permitían dicho proceso.

Conforme con la Ley Electoral local, para permitir dicho recuento, la diferencia porcentual entre el virtual ganador y el segundo lugar debe ser igual o menos a un punto.

No obstante, en las elecciones por la Presidencia Municipal de Angostura, el candidato de PRI-PAN-PRD-PAS, Alberto Rivera Camacho “El Capi”, y el morenista Miguel Ángel Angulo Acosta, fue de 5.37 por ciento.