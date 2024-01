Héctor Melesio Cuén Díaz, ex funcionario de la Universidad Autónoma de Sinaloa e hijo del ex Rector Cuén Ojeda, promovió un amparo en contra de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, así como las denuncias e investigaciones que esta abrió en su contra, pero fue desechado por un Juez federal.

Asimismo, reclamó que tanto la Unidad de Inteligencia como la Fiscalía General del Estado presentaran denuncias penales en su contra por desempeño irregular de la función pública, en su carácter de Director de Bienes y Suministros de la UAS, cargo que desempeñó hasta mayo de 2023.

Los oficios citados son 60/2023, 65/2023, 66/2023, 67/2023, 68/2023, 75/2023 y 79/2023, todos por el delito mencionado.

En ese sentido, el Juzgado declaró improcedente el recurso de Cuén Díaz ya que los actos señalados no le afectan de forma directa ni legal ni jurídicamente.

“Para la procedencia del juicio no basta que exista el acto reclamado sino que se requiere que el peticionario acredite en forma por demás indidable que este acto afecta a su esfera de derechos subjetivos tutelados, siendo necesario que tal interés descanse en un derecho reconocido por la Ley, es decir, que el acto que pretende impugnar le irrogue un prejuicio”, establece la sentencia.

“En dado caso, el perjuicio se materializará cuando el quejoso sea citado a la audiencia inicial y el fiscal formule la imputación ante el Juez de Control, y será precisamente en ese momento procesal donde tendrá la oportunidad de intervenir, controvertir lo alegado por el citado fiscal y ofrecer las pruebas que estime necesarias”.

Agrega el documento que dichas carpetas no representan un daño a los derechos del hijo de Cuén Ojeda, pues las investigaciones señaladas corresponden a información de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero no de él en particular.