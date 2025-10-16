$!Desesperanza, factor común de Medellín y Culiacán como sedes de violencia; hay potencial para el cambio, asegura Beatriz Mejía

Ciudades como Medellín en Colombia y Culiacán en México tienen como factor común ser focos de olas de violencia que ha provocado desesperanza entre sus habitantes, sin embargo, la sociedad culiacanense tiene el potencial para lograr un cambio positivo, consideró la directora del Grupo Internacional de Paz, Beatriz Mejía Restrepo.

La activista colombiana añadió que se asemejan en la influencia que ha tenido la criminalidad y narcotráfico en su cultura, situación que se traduce a una complicidad de sociedad con la ilegalidad.

“Desafortunadamente también una permisibilidad, un cierto nivel de tolerancia a esa transformación cultural que ha hecho el narcotráfico. También nos parecimos un poco en la desesperanza, en esas emociones que afrontamos”, dijo.