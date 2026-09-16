$!Desfilan más de 11 mil elementos de seguridad en Culiacán por aniversario de la Independencia

Con la participación de más de 11 mil elementos militares, corporaciones de seguridad y civiles, se realizó este miércoles el desfile conmemorativo por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México en Culiacán. El desfile fue encabezado desde el balcón del Ayuntamiento por la Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava; la Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal; el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Jesús Iván Chávez Rangel; el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Eligio López Portillo, y autoridades militares.









De acuerdo con el parte de novedades presentado al General de Brigada de Estado Mayor Julio César Islas Sánchez, Comandante de la Novena Zona Militar, participaron 10 mil 465 integrantes del Ejército Mexicano, 30 de la Fuerza Aérea, 317 de la Guardia Nacional y 83 de la Secretaría de Marina. También desfilaron 217 elementos de Seguridad Pública, 50 integrantes de las fuerzas vivas de Sinaloa y 25 charros. El contingente militar incluyó 11 banderas de guerra, un helicóptero, 41 vehículos del Ejército, 47 de la Guardia Nacional y cinco de la Secretaría de Marina.









Por parte de Seguridad Pública participaron 52 vehículos. Además de los contingentes militares y de seguridad, el desfile incluyó un contingente civil, otro integrado por jóvenes del programa Jóvenes Unen al Barrio y uno más de charros. La participación de los jóvenes fue anunciada previamente por la Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal, quien señaló que esta edición tendría un formato distinto al incorporar a integrantes de dicho programa, que busca involucrar a las juventudes en actividades culturales y comunitarias.







El desfile se realizó luego de que durante los dos años anteriores se suspendieran los festejos patrios en Sinaloa debido a la crisis de violencia que atraviesa el Estado. Durante el desfile también se observó la participación de drones. Uno de ellos sobrevoló la zona sosteniendo tres enseñas: la Bandera de México, un estandarte con el logotipo de Sinaloa y la leyenda “Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa”, así como otro con el logotipo y nombre de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán.





