$!Desfile Navideño de Culiacán 2025 promete ‘Un Regalo de Paz’ para las familias este domingo

CULIACÁN._ El Desfile Navideño de Culiacán 2025 está listo para celebrar este domingo su edición número 11 bajo el lema “Un Regalo de Paz”, una iniciativa que busca ofrecer un momento de convivencia familiar, esperanza y unión en el Centro de la ciudad. En el evento participarán empresas locales, instituciones educativas, asociaciones civiles, voluntarios y las distintas áreas del Ayuntamiento de Culiacán, quienes unirán esfuerzos para entregar un mensaje navideño basado en valores, armonía y la magia de esta temporada.

Los organizadores explicaron que “un regalo de paz” significa que cada personaje, comparsa y carro alegórico transmitirá amor y esperanza a las miles de personas que asisten cada año a este tradicional desfile. El desfile se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre iniciando a las 16:30 horas con festivales navideños simultáneos en Catedral, Ayuntamiento y Parque Revolución. A las 17:30 horas, frente a la Catedral de Culiacán, se dará el banderazo oficial de salida del desfile, que recorrerá la avenida Álvaro Obregón, comenzando en calle Rafael Buelna y concluyendo en el bulevar Emiliano Zapata.