Designa el TEESIN a Édgar Donato Vega Márquez como Magistrado Presidente

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa designó a Edgar Donato Vega Márquez como Magistrado Presidente del órgano jurisdiccional, durante una sesión pública celebrada este martes.

La designación se realizó ante la vacante generada por la ausencia definitiva de la presidencia correspondiente al periodo 2023–2026, Carolina Chávez Rangel.

La sesión fue iniciada y presidida por la Magistrada Aida Inzunza Cázares, en su carácter de Magistrada Presidenta Interina, al fungir como decana del Pleno.

Durante el desarrollo de la sesión, el Magistrado Luis Alfredo Santana Barraza propuso la designación de Vega Márquez.

Previo a la votación, el ahora Magistrado Presidente presentó ante el Pleno su Programa de Trabajo y Desarrollo Institucional 2025–2026.

El programa expuesto contempla acciones orientadas al fortalecimiento de la función jurisdiccional y administrativa del Tribunal, así como a la preparación institucional con miras al proceso electoral 2026–2027.

Entre los ejes planteados se encuentra el reforzamiento del profesionalismo del personal, la certeza jurídica y la transparencia en la función jurisdiccional.

Asimismo, el planteamiento incluye el fortalecimiento de la infraestructura institucional, la consolidación de una agenda de igualdad de derechos y no discriminación, la implementación de un Programa Integral de Capacitación para el personal jurisdiccional, el impulso a los vínculos académicos con instituciones de formación judicial y la modernización de los procesos internos para atender la carga jurisdiccional prevista para el próximo proceso electoral.

Concluida la votación, el Pleno del TEESIN aprobó por unanimidad la designación de Édgar Donato Vega Márquez como Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa para el periodo 2025–2026.

Al hacer uso de la palabra, el Magistrado Presidente agradeció la confianza otorgada por sus pares.

“La obligación de actuar con absoluta responsabilidad a la que nos llama la augusta función jurisdiccional del Estado”, manifestó al subrayar que el Tribunal debe conducirse con apego irrestricto a la Constitución y a la ley.