Nicté Loi Ceceña Romero y Verónica Guadalupe Bátiz Acosta fueron designadas para ocupar la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable y la Subsecretaría de Evaluación y Planeación. La Gobernadora realizó estos nombramientos el 23 de noviembre en Culiacán.

Durante la ceremonia de toma de protesta, la Gobernadora exhortó a las nuevas funcionarias a mantener la transparencia en sus labores y a priorizar las necesidades de la población.

Las nuevas titulares de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Nicté Loi Ceceña Romero, y de la Subsecretaría de Evaluación y Planeación, Verónica Guadalupe Bátiz Acosta, se comprometieron a atender de manera inmediata las necesidades de la ciudadanía.

Indicaron que brindarán orientación oportuna y precisa, además de asegurar un trato respetuoso y justo a quienes acudan a sus dependencias, con la premisa de ser un gobierno que escucha y atiende a la población.

La Gobernadora Graciela Domínguez Nava exhortó a las nuevas funcionarias a ser transparentes en sus funciones y poner al pueblo en el centro de las decisiones, priorizando el sentido social y humano para lograr bienestar y justicia.

Nicté Loi Ceceña Romero se desempeñaba previamente como subsecretaria de Evaluación y Planeación en la misma dependencia. Es arquitecta de profesión por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Cuenta con dos maestrías por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Posee experiencia en políticas y programas sociales, de bienestar y desarrollo sustentable, así como en atención a sectores vulnerables.

Por su parte, Verónica Guadalupe Bátiz Acosta es contadora privada y licenciada en Administración de Empresas. Fue diputada local en la Sexagésima Cuarta Legislatura.

En su rol como diputada, presidió la Comisión de Planeación para el Desarrollo y Bienestar Social. Recientemente, fungía como directora de Gestión y Cambio Climático en la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable.