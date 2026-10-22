Designa Graciela Domínguez a cinco integrantes de su Gabinete estatal

La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, tomó protesta la tarde de este jueves a cinco integrantes de su Gabinete estatal, entre quienes se encuentran titulares de áreas de comunicación, estrategia digital, relaciones públicas y Registro Civil.

Los nombramientos corresponden a Maraly Franco Salinas, como Coordinadora de Comunicación Social; Andrés Villarreal Ayala, como Jefe de la Oficina de la Gobernadora; Elena Rosalía Osuna Hernández, como Coordinadora de Estrategia Digital de la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico de Proyectos Especiales; Yara del Rosario Urquidez Valenzuela, como Coordinadora de Relaciones Públicas de la Oficina de la Gobernadora, y Sonia Escalante López, como Directora de Registro Civil.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno estatal, las y el funcionario asumieron el compromiso de desempeñar sus responsabilidades con honestidad, mantener un diálogo permanente con la ciudadanía y contribuir al fortalecimiento de la confianza entre la sociedad y el Gobierno.

La administración estatal no detalló a qué obedecen los movimientos de los puestos que fueron reestructurados.