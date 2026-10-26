Designa Graciela Domínguez a nuevos titulares en Agricultura y Vivienda

La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, nombró a Karla Marlén García Villela como subsecretaria de Agricultura y a Diego Angulo Camacho como titular de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, organismo que depende de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable.

La Gobernadora tomó protesta a ambos funcionarios este lunes 26 de octubre y les entregó sus respectivos nombramientos, con lo que se incorporan a las áreas de Agricultura y vivienda del Gobierno estatal.

Durante el acto, Domínguez Nava exhortó a los nuevos integrantes de su equipo a poner su capacidad, voluntad y talento al servicio de la población, con el propósito de responder a las expectativas de los sinaloenses y mejorar el bienestar de las familias.

García Villela es ingeniera bioquímica y cuenta con una maestría en Ciencias del Suelo, con especialidad en Nutrición Vegetal.

Por su parte, Angulo Camacho es egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde cursó la Licenciatura en Estudios Internacionales. También se ha desempeñado como docente en la Escuela Normal de Sinaloa, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa y la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas.

Los nombramientos fueron dados a conocer por el Gobierno de Sinaloa mediante una fotonota este lunes.