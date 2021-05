La designación de Jesús Madueña Molina como Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa representa que Héctor Melesio Cuén Ojeda no quiere soltar el control absoluto, pues sin la UAS no hay Partido Sinaloense, señaló la doctora Teresa Guerra Ochoa.

La académica explicó que aún y cuando Santiago Inzunza Cázares también es de extracción pasista y fue funcionario con Cuén Ojeda, su designación como Rector habría enviado otro mensaje, por la cercanía con Rubén Rocha Moya, el candidato de la alianza Morena-PAS.

“Porque se veía a Inzunza como un factor intermedio, entre sí ha sido funcionario con Cuén, pero también se le intuye una cercanía más con Rocha, por la cercanía que hay familiar, no sé si exactamente son familia, pero sí se sabe que son del mismo pueblo”, dijo.

“Sin embargo se vio que Cuén no está dispuesto ni siquiera con sus aliados a compartir poder, obviamente lo que también se decía es que si el que resulta designado es Madueña, que es lo más previsible, es el control férreo, ¿por qué? porque ni a sus aliados les confía; él lo que ha de decir: no sé qué va a pasar, gane o no la Gubernatura, y yo tengo que asegurar lo que es la fuente de poder, que es la universidad. El control de la fuente de poder porque sin la UAS no hay PAS, sin el control de UAS quizá no hay ese poder”.

Esta tarde, la comisión permanente de postulación propuso una terna y el Consejo Universitario le dio 233 de los 248 votos a Madueña.

“Porque no es solamente que la comunidad no se consulta ni siquiera para guardar apariencias, sino que la misma comisión de postulación, que está desde hace más de 15 años con una arcaica Ley Orgánica, es la misma que está designando desde entonces y bajo los designios directos y la bendición que les da Héctor Melesio Cuén”, agregó Guerra Ochoa.

“Esto, más allá del control y la denuncia que nosotros como universitarios podemos hacer, es algo que debe ocupar y preocupar a los sinaloenses, la UAS no va a poder despegar más en calidad académica, mientras lo que siga prevaleciendo al interior es el interés del control político; los sinaloenses nos merecemos tener una UAS con excelencia académica, pero para que ello acontezca es necesario romper las cadenas del control político”.

Guerra Ochoa también destacó que la diferencia entre los currículums y la trayectoria y méritos académicos era muy marcada, y Madueña Molina no poseía la más destacada.

“Ese es el sello de la casa, donde lo que menos importa son los méritos; nosotros cuando hemos denunciado podemos decir que cada uno de nosotros traíamos méritos académicos bajo la manga”, dijo la académica.

“No, la calidad académica en la UAS no importa, lo que importa es la subordinación a un proyecto político... pero si nada más sucediera en la cabeza pudiera no haber más problema, pero el problema es que es un modelo que se replica y también para que den clases, no importa si tienes calidad o no, si eres buen maestro o no, sino que tengas afiliación al proyecto político. Vas a tener maestros sin calidad, sin formación, pero que sean activistas del PAS”.