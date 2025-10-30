Designan a Juan Carlos Villa Romero nuevo coordinador del Verde en el Congreso de Sinaloa

El Diputado Juan Carlos Villa Romero fue designado como el nuevo coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de Sinaloa.

En asamblea ordinaria de este 30 de octubre, la segunda fuerza política del Legislativo informó los reajustes en su representación.

Dichos cambios derivan tras la licencia que solicitó la Diputada Yeraldine Bonilla Valverde, para integrarse al Gobierno del Estado como Secretaria General de Gobierno; y el ascenso de Rodolfo Valenzuela Sánchez, ex coordinador del Verde, a la Presidencia de la Mesa Directiva.

“Yo declaré que dejaba la coordinación, hicimos un procedimiento y tiene la anuencia del Partido Verde, también, es lo que necesitamos”, informó el Diputado Valenzuela Sánchez.

Villa Romero es Diputado de mayoría relativa, en representación del Distrito local número 7, que comprende el municipio de Guasave y Juan José Ríos.

La bancada del Verde Ecologista de México quedó integrada Juan Carlos Villa Romero como coordinador, acompañado de los diputados Rodolfo Valenzuela Sánchez, Briseida Valenzuela Buchia, Martha Yolanda Dagnino Camacho, Juan Diego Aranzubia Iturrios y Aidee Corrales Corrales, suplente de Yeraldine Bonilla Valverde.