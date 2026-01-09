Designan a Luis Felipe Córdova Lara como nuevo director de Tránsito Municipal de Culiacán

CULIACÁN._ Luis Felipe Córdova Lara fue designado como nuevo director de la Unidad de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán.

Dicho nombramiento obedece al reciente asesinato del anterior titular, Francisco Javier Zazueta Lizárraga, quien fue atacado a balazos el pasado 5 de enero en la sindicatura de Aguaruto.

Córdova Lara es Licenciado en Administración y cursa la Maestría en Seguridad Pública. Su nombramiento estuvo a cargo del Secretario de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Bravo Martínez.

El nuevo mando policial se encontraba en la estructura de la corporación como subdirector de la unidad preventiva, de donde fue ascendido.

En su nueva encomienda, deberá coordinar acciones orientadas a la seguridad vial, el orden en la movilidad urbana y protección de quienes hacen uso de la vía pública, tanto peatones como conductores.