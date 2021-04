“Este albergue es temporal, eso lo quiero dejar bien claro, es un albergue hecho a las medidas recomendadas por las distintas organizaciones, incluida la AZCARM, y no podemos restar la opinión de los expertos, porque son ellos los que tienen que decir cómo hacerse las cosas, y no podemos creer que expertos son aquellos que tienen a un animal en una carpa durante los últimos cinco años de su vida”, señaló.

Aclaró que el cerco que ellos colocaron es para darle seguridad tanto al elefante, como a la gente, de la cual el paquidermo no está cercano a la misma, además de que está cuidado las 24 horas del día por dos personas desde que llegó, personal capacitado, no así donde él se encontraba antes de ser rescatado.

“Esas uñas no son de dos o tres días, sino de mucho tiempo en donde no se le dio mantenimiento al elefante, y ahora falta saber qué dicen los etólogos, quienes van a revisar las conductas psicológicas, para determinar si vivió situaciones traumáticas”, explicó Islas Allende.

“Por qué nosotros tendríamos que hacer un show montado, quizás el tema de que las cosas salgan como tienen que salir, incomoda a algunas personas. Mi labor como activista es dura, yo no estoy atacando a la familia circense de México, estoy atacando las condiciones en las que vivía Big Boy, y que no podemos centrar nuestros intereses propios en salvarnos el pellejo por lo que hicimos mal durante algunos años”, indicó Islas.

Criticó que en seis años que la familia lo tuvo no les importó, pero ahora sí debido a que el elefante se volvió mediático.

“Yo no he montado ningún show mediático, no me presto a esas cosas, estoy aquí por él, y respecto a las dudas que tienen del documental, soy libre de hacer con mi contenido lo que yo quiera hacer, porque estoy invirtiendo mi vida y mi tiempo por el bienestar del animal, y lo mejor de esto, es que vamos a invertir lo recaudado en los elefantes de Asia, en un programa para ayudar a otros elefantes, donde Big Boy será el embajador”, resaltó.

Islas confirmó también que se está preparando para una denuncia por maltrato animal, la cual se está formando con el apoyo de expertos, al señalar que quienes tenían al elefante no eran ningunos santos, así como levantar un acta por su seguridad, al señalar que ha recibido amenazas.

Respecto a si recibió alguna llamada por parte del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, el activista contestó que hasta el momento esto no ha sucedido.

Invitan a donar en apoyo a Big Boy

A través del portal bigboyelephant.com, puede realizar su donativo, para darle a Big Boy la vida que merece por los 40 años que le restan.

Hasta el momento, la página reporta un total de casi 350 mil pesos en donativos, dinero que se detallará en qué se irá gastando.