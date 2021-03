CULIACÁN._ Luego de que varios medios de comunicación afirmaron que Edna Fong Payán, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana iría por la Alcaldía de Culiacán por el Partido Fuerza México, la empresaria desmintió tal información.

La líder de la Coparmex en Sinaloa reconoció que recibió una invitación por parte de Juan Ernesto Millán Pietsch, dirigente estatal del partido para participar en los comicios con miras a la Presidencia de Culiacán abanderada por el Partido Fuerza México, pero tuvo que declinar tal invitación por motivos de agenda.

“No la verdad no, sí mi invitaron ellos a participar (Partido Fuerza México) a la Presidencia Municipal, pero les comenté yo que por ahorita traigo algunos asuntos yo de mi empresa a los que le tengo que dar prioridad, y que pues no, ahorita no me puedo subir a eso”, señaló.

Aunado a sus motivos empresariales, Fong Payán indicó que también tiene pendientes dentro del patronato, mismos que no le permiten participar en el actual proceso electoral, pero aceptó que más adelante podría participar en la política.

“Tengo que entregar también Coparmex, pues sí son varios proyectos que yo ya tenía caminando y no sé, tal vez en la próxima contienda a ver si puedo subirme a estos temas de partidos”

--Sí hay interés de participar en la política, pero ahora no?

“Así es”.

Agregó que ya ha recibido invitaciones de otros partidos para participar en la política, y aceptó que es algo que sí le interesa, pero que valorará más adelante, de momento, no hay dicha posibilidad

“De hecho siempre he tenido esa apertura, y siempre me han invitado de otros partidos políticos...el puesto puede depender de cómo se vea el panorama”, compartió.