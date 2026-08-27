Desmiente Graciela Domínguez impulso a Jesús Ibarra para la Alcaldía de Culiacán

La Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, negó que exista alguna decisión o planteamiento desde su administración para que Jesús Ibarra Ramos llegue a la Alcaldía de Culiacán.

Cuestionada sobre el rumor que señala al Diputado federal con licencia por la como posible sustituto en el Ayuntamiento de Culiacán, Domínguez Nava descartó que tenga conocimiento de alguna determinación en ese sentido.

“No hay nada en ese sentido. Nosotros estamos concentrados en esta encomienda que nos han dado, que es un alto honor y una alta responsabilidad y estamos concentrados en este”, declaró.

La Gobernadora señaló que desconoce de dónde proviene dicha versión y reiteró que su administración mantendrá una postura de apertura hacia los distintos sectores.

“Desconozco al respecto. Nosotros vamos a recibir a todos, vamos a estar de puertas abiertas y en ese sentido reiteramos esa disposición”, expresó.

Con ello, Domínguez Nava descartó que exista, desde su administración, alguna definición relacionada con la llegada de Ibarra Ramos al Gobierno Municipal de Culiacán.