Desmiente Protección Civil ataque de cocodrilo en Villas del Río, en Culiacán

La Coordinación Municipal de Protección Civil descartó que se haya registrado un ataque de cocodrilo en el sector Villas del Río, en Culiacán, luego de que se difundió esa información en redes sociales este sábado.

El titular de la dependencia, Jesús Bil Mendoza Ontiveros, indicó que luego de verificar las imágenes que circularon en redes sociales determinaron que corresponden a un accidente vehicular ocurrido el pasado 31 de octubre.

“Verificando la información y el contenido en plataformas digitales, así como en una revisión de campo, resulta contenido falso”, señaló.

Ante la circulación de estas versiones, llamó a la ciudadanía a no compartir información sin verificar.

“Reiteramos a la ciudadanía evitar reproducir o replicar información que resulta fake news y que muchas veces provoca confusión entre la misma ciudadanía”, expresó.