$!Despiden con homenaje a Osmar Matías, niño que murió en inundaciones de Culiacán

La primaria Francisco Zarco se convirtió en escenario de despedida para Osmar Matías, el niño de 9 años que el pasado viernes 26 de septiembre perdió la vida luego de ser arrastrado por la corriente de un arroyo en el sector Cañadas.

En el homenaje, docentes, estudiantes y familiares se reunieron con globos blancos y velas para recordar al menor, descrito como alegre, solidario y protector de su hermano gemelo, Mateo.

“Su partida nos duele profundamente, pero también nos llena de gratitud al recordar su nobleza, su cariño y la alegría que compartió con todos nosotros. Hoy honramos con respeto y amor y con la certeza de que vivirá vivirán en nuestras memorias”, mencionó la docente Dulce Pérez Griego, maestra de cuarto grado, en el que estaba Matías.