$!Despiden con homenaje a Osmar Matías, niño que murió en inundaciones de Culiacán

La primaria Francisco Zarco se convirtió en escenario de despedida para Osmar Matías, el niño de 9 años que el pasado viernes 26 de septiembre perdió la vida luego de ser arrastrado por la corriente de un arroyo en el sector Cañadas.
En el homenaje, docentes, estudiantes y familiares se reunieron con globos blancos y velas para recordar al menor, descrito como alegre, solidario y protector de su hermano gemelo, Mateo.
“Su partida nos duele profundamente, pero también nos llena de gratitud al recordar su nobleza, su cariño y la alegría que compartió con todos nosotros. Hoy honramos con respeto y amor y con la certeza de que vivirá vivirán en nuestras memorias”, mencionó la docente Dulce Pérez Griego, maestra de cuarto grado, en el que estaba Matías.
El director del plantel, Óscar Cruz Rivera Espinoza, dirigió un mensaje en el que destacó las cualidades de Osmar Matías.
“Matías es un alumno especial que dejó una huella profunda y vivirá siempre en las aulas, en los pasillos, en la cancha, en la tiendita, en los juegos. Matías, te fuiste al cielo, pero tu esencia sigue avanzando en cada rincón de nuestra escuela”, mencionó.
“El cielo ganó un alma noble y nosotros aprendimos a mirar hacia arriba con lágrimas más de gratitud. Qué siga brillando desde lo alto, Matías, para iluminar nuestros corazones toda la vida. Dios te ha llamado a tu lado y aunque fuere tu ausencia confiamos en que ahora descansas en su eterna paz”.
Compañeros de clase también compartieron recuerdos sobre su entusiasmo en los juegos y la cercanía que mantenía con sus amigos, calificándolo como un alumno ejemplar.
De acuerdo con el reporte, Osmar Matías se encontraba jugando bajo la lluvia cuando la corriente lo sorprendió, lo arrastró unos metros y quedó debajo de una camioneta estacionada en medio de una inundación. Aunque familiares lograron rescatarlo y llevarlo al IMSS de Cañadas, el menor no sobrevivió.