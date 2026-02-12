Despiden en Culiacán a Ricardo Mizael, estudiante de preparatoria asesinado a balazos

Este jueves fue despedido en Culiacán Ricardo Mizael, estudiante de preparatoria de 16 años que murió tras ser atacado a balazos cuando se dirigía a una farmacia a comprar un biberón para alimentar a unos gatitos que había rescatado.

A su funeral acudieron familiares, amigos, compañeros de preparatoria, integrantes de su equipo de básquetbol y su entrenador.

Ricardo era estudiante de la preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa y también formaba parte del equipo oficial de baloncesto de la institución.