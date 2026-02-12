Despiden en Culiacán a Ricardo Mizael, estudiante de preparatoria asesinado a balazos

Este jueves fue despedido en Culiacán Ricardo Mizael, estudiante de preparatoria de 16 años que murió tras ser atacado a balazos cuando se dirigía a una farmacia a comprar un biberón para alimentar a unos gatitos que había rescatado.
A su funeral acudieron familiares, amigos, compañeros de preparatoria, integrantes de su equipo de básquetbol y su entrenador.
Ricardo era estudiante de la preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa y también formaba parte del equipo oficial de baloncesto de la institución.
Tras su fallecimiento, la comunidad educativa y deportiva expresó condolencias y condenó los hechos.
De acuerdo con su familia, el joven había rescatado a unos gatos abandonados y salió de su casa para comprar un biberón con el fin de alimentarlos antes de acudir a clases.
El ataque ocurrió en la carretera que conecta Culiacán con Imala, el miércoles 11 de febrero, en el crucero de acceso al sector Los Ángeles, frente a un puesto de comida.
En el lugar también resultó herida una trabajadora del establecimiento, identificada como Laura Cristina, de 27 años, quien permanece hospitalizada.
La Universidad Autónoma de Sinaloa lamentó el homicidio del estudiante.
La Academia de Baloncesto Águilas de la UAS destacó que su talento y compromiso en la cancha dejaron huella entre sus compañeros.