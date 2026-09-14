Despierta Culiacán con relámpagos y viento; fuerte lluvia se registra la madrugada de este lunes

Una tormenta acompañada de viento y descargas eléctricas se registró durante las primeras horas de este lunes en distintos sectores de Culiacán, donde la lluvia comenzó a intensificarse cerca de las 3:30 de la madrugada.

La actividad eléctrica fue constante durante el desarrollo de la tormenta, mientras las rachas de viento acompañaron las precipitaciones en diferentes zonas de la ciudad.

Las condiciones también fueron observadas en otros puntos de la zona centro de Sinaloa. Protección Civil de Culiacán informó que el sistema de lluvias alcanzó también la sindicatura de Eldorado.

A través de sus redes sociales, la dependencia compartió imágenes de las condiciones registradas durante la madrugada y pidió a la población mantenerse pendiente ante la evolución del fenómeno meteorológico.

La autoridad recomendó tomar precauciones ante la presencia de tormentas eléctricas y viento, particularmente durante los periodos de mayor intensidad de las precipitaciones.