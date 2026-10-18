Desplaza asamblea de Merary Villegas a niñas bailarinas de la Concha Acústica, en Culiacán

CULIACÁN._ Una asamblea informativa encabezada por la morenista Merary Villegas Sánchez desplazó de la Concha Acústica del Parque Constitución a alrededor de 150 niñas de tres academias de danza, que tenían programada desde abril una demostración de talento para este domingo.

Las familias llegaron al lugar alrededor de las 09:30 horas, pues el espectáculo estaba previsto para las 10:00 horas. Sin embargo, al arribar se encontraron con que el espacio estaba ocupado por una actividad política, por lo que les indicaron que no podían realizar ahí su presentación.

Rebeca, madre de una de las niñas que asiste a la academia Jazz Tendence, explicó que las escuelas de danza de Alturas del Sur y Caimanero también participarían en la demostración, para la cual las menores se preparan de lunes a jueves.

La madre de familia reprochó que les notificaran el cambio prácticamente a la hora del evento, pese a que, según su testimonio, contaban con el permiso para utilizar la Concha Acústica.

“Se me hace injusto que nos cancelen a la mera hora. Hay gente que viene de otras rancherías”, reclamó.

Ante la ocupación del espacio, las academias trasladaron la presentación a unas canchas de basquetbol, donde las niñas y sus familiares tuvieron que esperar bajo el sol mientras llegaba una carpa que, de acuerdo con Rebeca, fue pagada con recursos de las propias familias.

La situación también representó un riesgo para las menores y los asistentes debido a las altas temperaturas. La madre de familia señaló que un niño sufrió un golpe de calor mientras permanecían en el lugar y tuvo que ser atendido por un brigadista en lo que llegaba la Cruz Roja.

“Vivimos en Culiacán, son las 11:00 de la mañana, estamos a 40 grados. ¿Cómo se les ocurre?”, cuestionó.

Rebeca estimó que cada academia tenía alrededor de 50 niñas inscritas y que cada una acudió acompañada de aproximadamente tres personas, por lo que unas 200 personas se congregaron para presenciar la demostración.

Pese al cambio de sede y las condiciones en que tuvieron que esperar, las niñas finalmente realizaron su presentación en las canchas deportivas, una vez que llegó la carpa, aproximadamente una hora después de lo previsto.

La madre de familia señaló que las maestras recibieron el aviso de que la Concha Acústica estaba ocupada alrededor de las 09:30 horas, cuando las familias ya se encontraban en el parque y el evento estaba a punto de comenzar.

Por ello, hizo un llamado a la dirección del Parque Constitución y a las autoridades responsables para que expliquen por qué el espacio fue ocupado por una actividad política cuando, aseguró, las academias ya tenían autorización para realizar su demostración.

“Todos los papás hacemos un esfuerzo por estar aquí y ¿para qué?”, expresó.

La asamblea informativa de este domingo fue encabezada por Merary Villegas, diputada federal y militante de Morena, quien recientemente manifestó su intención de participar en el proceso interno del partido para encabezar la coordinación municipal en Culiacán.