Desplazados por la violencia del Triángulo Dorado ya han retornado: Alcalde de Badiraguato

El Presidente Municipal de Badiraguato, José Paz López Elenes, aseguró que el municipio se mantiene en condiciones de estabilidad y que los incidentes de violencia registrados en el pasado en la región del Triángulo Dorado han quedado atrás, lo que ha permitido el retorno gradual de personas desplazadas a sus comunidades de origen.

“Tenemos un municipio tranquilo, estable, que está controlado y que estamos parte del plan que tiene Sinaloa junto con la Federación”, declaró el presidente municipal, al referirse a la situación de seguridad en la zona serrana.

López Elenes explicó que Badiraguato llegó a registrar cerca de 800 personas desplazadas, tanto en la cabecera municipal como en Culiacán; sin embargo, actualmente la cifra se ha reducido aproximadamente a la mitad.

“Ahorita tenemos aproximadamente 400, la mitad, tenemos todavía en Culiacán y aquí en Badiraguato. Ya 400, sí, aproximadamente el 45 por ciento ha regresado”, señaló.

Detalló que comunidades ubicadas en la región del Triángulo Dorado han comenzado a recibir nuevamente a habitantes que se habían desplazado, aunque reconoció que algunas personas han optado por no regresar debido al temor o porque ya tienen arraigo en otras localidades.

Indicó que hay familias cuyos hijos ya están inscritos en escuelas de Culiacán o en la cabecera municipal.

El alcalde señaló que el Ayuntamiento ha brindado apoyo a las personas desplazadas mediante asistencia alimentaria y apoyos invernales a través del DIF, además de acompañamiento para garantizar la incorporación de niñas y niños al sistema educativo.

Informó que se detectaron casos de menores que no contaban con registro oficial.

“Dentro de los desplazados teníamos niños que ni siquiera estaban registrados. El DIF municipal y el DIF Sinaloa se encargaron de registrarlo. Es un registro extemporáneo, pero ahora los niños también tienen identidad que no tenían”, explicó.

López Elenes agregó que el Gobierno municipal ha trabajado de manera coordinada con el Gobierno del Estado para atender las necesidades que rebasan su capacidad de atención directa, con apoyo de distintas dependencias estatales.

En cuanto a la situación habitacional de algunas personas desplazadas, el alcalde señaló que se debe buscar que cuenten con vivienda y empleo, y que puedan incorporarse a la vida laboral.

“Hay que buscar cómo ayudamos para que ellos se incorporen a la vida laboral”, expresó.

Indicó que, aunque se trata de personas desplazadas, deben integrarse a la vida social, escolar y productiva.

“No significa desplazado no incorporarse a la vida social. Un desplazado debe de incorporarse a su vida social, laboral, escolar”, afirmó.

Finalmente, reiteró que el plan de seguridad implementado por el Gobierno del Estado en coordinación con la Federación ha tenido resultados en el municipio y que la atención a las personas desplazadas se mantiene como una responsabilidad de las autoridades municipales.