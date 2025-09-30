Desplazados por la violencia en Culiacán piden ayuda para atender su salud mental

La violencia en zonas rurales del Estado continúa forzando a familias enteras a abandonar sus hogares. Al llegar a Culiacán, no solo enfrentan la incertidumbre de empezar de nuevo, sino también las secuelas emocionales que deja el desplazamiento forzado.

Ante esta crisis, la Secretaría de Bienestar del municipio de Culiacán ha comenzado a brindar atención psicológica a quienes han huido por motivos de seguridad, por petición de los sobrevivientes de la violencia.

De acuerdo con la titular de la dependencia, Aline Krystabel Guerra García, hasta ahora se han atendido a cerca de 40 personas, entre ellas una familia proveniente de Concordia.

La funcionaria señaló que uno de los principales pedidos de apoyo por parte de los desplazados ha sido la atención emocional.

“Ellos lo que estaban pidiendo, los que se acercaron con nosotros, era apoyo de salud, emocional. Como ustedes saben, la situación emocional es un tema prioritario dentro de la Secretaría de Bienestar. Estamos trabajando con nuestras psicólogas y nuestros psicólogos”, afirmó Guerra García.

La funcionaria explicó que este esfuerzo se lleva a cabo de forma coordinada con otras instancias municipales y estatales para asegurar una atención más integral.

“Lo coordinamos con Secretaría del Ayuntamiento, lo que es la coordinación de los derechos humanos, para que ellos, a través de la Comisión Estatal, ya se haga la vinculación pertinente y adecuada de los servicios requeridos”, detalló.

Además, destacó que se está trabajando en especial con mujeres y madres de familia desplazadas, un grupo que muchas veces queda desprotegido tras abandonar sus comunidades.

En este sentido, aseguró que también la Secretaría de las Mujeres del Ayuntamiento se encuentra impulsando acciones para atender esta problemática desde una perspectiva de género.

“Ahorita la Secretaría de las Mujeres del Ayuntamiento también está impulsando este tema con las mujeres, madres de familia que no tengan un espacio. Pueden acercarse a la Secretaría de las Mujeres o bien a la Secretaría de Bienestar y nosotros generamos la vinculación y el acompañamiento”, indicó.

Las autoridades municipales han hecho un llamado a que las víctimas de esta situación se acerquen a las dependencias correspondientes para recibir apoyo.