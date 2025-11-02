Desplazados por violencia han encontrado refugio en el basurón de Culiacán, advierte CEDH

CULIACÁN._ Personas desplazadas forzosamente a causa de la violencia en sus comunidades han entrado un refugio y un sustento económico de la recolección de basura en el relleno sanitario de Culiacán, advirtió el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa.

Señaló que la cantidad de desplazados que laboran en la recolección de plástico y cartón en el basurón municipal “sube y baja” según encuentren otras oportunidades de empleo, y que hasta hace pocos días se estimaba en alrededor de cien.

“Sí había llegado haber hasta 100, 110 personas desplazadas”, mencionó.

El relleno sanitario se ubica en el sector Bicentenario al norte de la ciudad.

Loza Ochoa advirtió que la problemática no se limita a la falta de ingresos, sino también a la inseguridad que siguen enfrentando incluso después de haber huido de sus comunidades.

“El problema pues no es solo cómo sobrevivir en la alimentación. La seguridad, porque un elemento que se agregó es que han estado persiguiendo algunas familias, sobre todo que tienen hijos jóvenes hasta los lugares donde han llegado”, apuntó.

Aseguró que hay quejas recientes ante la CEDH por parte de las familias desplazadas que trabajan en el basurón, sin embargo, sus condiciones de vida, en muchos casos, son precarias.

“No ocupa uno ni preguntarles. Para que estén trabajando allí normalmente lo que sacan a diario a veces no llega a 100 pesos. Entonces no quiero imaginarme que tengan que pagar una renta por ahí en algún techo y aparte tengan que mantener a su familia. Póngale que sea un promedio de 100 pesos lo que están sacando con la venta del PET, el cartón y algunas otras cosas”.