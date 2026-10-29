Desplegarán más de mil elementos en panteones de Culiacán por Día de Muertos

Con más de mil elementos de distintas corporaciones y dependencias, el Ayuntamiento de Culiacán implementará un operativo preventivo en los 85 panteones del municipio durante las celebraciones del Día de Muertos, en las que se estima una afluencia superior a los 100 mil visitantes.

Jesús Bill Mendoza Ontiveros, director de Protección Civil Municipal, informó que el dispositivo se desarrollará principalmente el domingo 1 y lunes 2 de noviembre, de las 7:00 a las 18:00 horas, con apoyo de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, autoridades estatales y federales, Cruz Roja y otros cuerpos de emergencia.

“Estaremos en 85 panteones dando el servicio tanto de primeros auxilios como primeros respondientes”, señaló.

Del total de elementos contemplados, alrededor de 600 corresponderán a Seguridad Pública Municipal y Tránsito, mientras que Protección Civil participará con 32 elementos, seis vehículos y dos motocicletas.

Además, se instalarán puestos fijos de auxilio en los panteones Civil y 21 de Marzo, considerados entre los cementerios con mayor afluencia, mientras que en otros puntos habrá recorridos y unidades disponibles para atender emergencias.

Entre las restricciones anunciadas está la prohibición de ingresar bebidas alcohólicas y vehículos a los cementerios. Para impedir el acceso de alcohol, se realizarán revisiones en las entradas de los panteones Civil y 21 de Marzo, con apoyo de las corporaciones de seguridad.

“Es un día familiar y vamos a estar llevando a cabo algunas revisiones por parte de Seguridad Pública y algunos filtros”, explicó Mendoza Ontiveros.

El funcionario también advirtió sobre los riesgos que representan las tumbas deterioradas y los terrenos irregulares, por lo que pidió a los visitantes evitar caminar sobre las sepulturas, especialmente aquellas que se encuentran a nivel del suelo o presentan daños.

Como parte de las revisiones previas, se identificaron 14 tumbas en mal estado en el Panteón Civil y otras 15 en el 21 de Marzo.

Las autoridades municipales informaron que continuarán los recorridos para notificar a los propietarios y solicitar las reparaciones necesarias.

Respecto a la prevención de problemas de salud, Mendoza Ontiveros recomendó acudir a los cementerios después de haber consumido alimentos, llevar agua suficiente y utilizar ropa adecuada para protegerse del sol.

“Es muy típico y es lo que más se atiende, que de repente se nos desvanecen porque no han desayunado”, advirtió.

También pidió prestar especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores, llevar los medicamentos necesarios y evitar caminar distraídos mientras utilizan el teléfono celular.

Las autoridades municipales exhortaron a la población a organizar sus visitas dentro del horario establecido, seguir las indicaciones del personal desplegado y reportar cualquier situación de riesgo. El objetivo es prevenir accidentes y atender oportunamente las emergencias durante las jornadas de mayor afluencia.