Despliega Culiacán operativo con más de mil elementos en panteones por Día de Muertos

Más de mil elementos de distintas dependencias y corporaciones participaron en el operativo de vigilancia y atención instalado en los panteones de Culiacán con motivo del Día de Muertos, informó Jesús Bill Mendoza Ontiveros, titular de Protección Civil Municipal.

El despliegue incluyó personal de Protección Civil, Tránsito Municipal, Seguridad Pública, Cruz Roja, Panteones, Parques y Jardines, así como de Inspección y Vigilancia, entre otras áreas del Ayuntamiento.

Mendoza Ontiveros explicó que las acciones también contemplaron la supervisión de los establecimientos comerciales fijos y semifijos instalados en los alrededores de los camposantos, con el propósito de mantener el orden y atender las necesidades de la ciudadanía.

Durante la jornada del domingo, las autoridades brindaron 12 atenciones prehospitalarias por distintas situaciones. Entre los incidentes se reportó el extravío de un niño en el panteón 21 de Marzo, quien fue localizado rápidamente mediante los protocolos de atención establecidos.

También se atendió a dos adultos que sufrieron caídas y a personas que presentaron fatiga y cansancio, asociados con las condiciones de calor, humedad y posible deshidratación. De acuerdo con el titular de Protección Civil, ninguno de estos casos requirió traslado a un hospital.

Ante estas situaciones, el funcionario recomendó a quienes visitan los panteones acudir con agua suficiente, alimentarse antes de salir y mantenerse hidratados durante los recorridos.

“Que vengamos desayunados, comidos, hidratados”, recomendó.

También pidió a las personas adultas mayores que padecen alguna enfermedad llevar consigo sus medicamentos y evitar, en la medida de lo posible, exponer a niñas y niños a recorridos prolongados.

Mendoza Ontiveros señaló que quienes requieran apoyo pueden acercarse al personal desplegado en las entradas de los panteones o reportar cualquier emergencia al número 911.