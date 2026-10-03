$!Despliega Marina apoyo en comunidades costeras afectadas por lluvias y mareas

La Secretaría de Marina activó el Plan Marina, en su Fase de Auxilio, para atender a familias de comunidades costeras de Sinaloa afectadas por las lluvias y las mareas altas asociadas a los efectos de los huracanes “Polo” y “Rachel”.
Personal de la Octava Zona Naval realizó recorridos de reconocimiento, seguridad y auxilio en localidades de Ahome, Guasave, Elota, San Ignacio y Mazatlán, además de acudir a albergues habilitados para atender a la población afectada.
En el campo pesquero El Colorado, en Ahome, la Marina entregó 91 despensas a familias afectadas y realizó labores de limpieza dentro y fuera del nuevo albergue instalado en la casa ejidal, donde distribuyó otras 59 despensas.
También fueron entregados mil litros de agua embotellada entre habitantes de la comunidad.
En Bachomobampo 1 y 2, personal naval habilitó caminos de terracería que presentaban encharcamientos, mientras que en el Cetmar de Topolobampo realizó trabajos de limpieza y comenzó labores para colocar una barrera con arena y grava con el objetivo de contener y prevenir inundaciones.
En Guasave, la atención se concentró en los campos pesqueros y comunidades de El Tortugo, Los Hornos 2 y El Coloradito, donde se repararon afectaciones menores.
En El Caracol, también en Guasave, personal de la Marina atendió a familias cuyas viviendas ubicadas sobre la calle principal presentaron afectaciones menores por la marea alta.
El operativo también incluyó recorridos de supervisión en Mármol, Mazatlán; Barras de Piaxtla, San Ignacio; así como Rosendo Nieblas y Celestino Gazca, en Elota.
La Marina informó que durante estos recorridos su personal se puso a disposición de pescadores y sus familias, así como de síndicos y comisarios, para atender cualquier contingencia que pudiera presentarse.
Los trabajos forman parte de las acciones coordinadas entre los tres órdenes de Gobierno, cuerpos de socorro y Fuerzas Armadas para atender a las comunidades costeras afectadas por las condiciones meteorológicas.