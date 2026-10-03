$!Despliega Marina apoyo en comunidades costeras afectadas por lluvias y mareas

La Secretaría de Marina activó el Plan Marina, en su Fase de Auxilio, para atender a familias de comunidades costeras de Sinaloa afectadas por las lluvias y las mareas altas asociadas a los efectos de los huracanes “Polo” y “Rachel”.

Personal de la Octava Zona Naval realizó recorridos de reconocimiento, seguridad y auxilio en localidades de Ahome, Guasave, Elota, San Ignacio y Mazatlán, además de acudir a albergues habilitados para atender a la población afectada.

En el campo pesquero El Colorado, en Ahome, la Marina entregó 91 despensas a familias afectadas y realizó labores de limpieza dentro y fuera del nuevo albergue instalado en la casa ejidal, donde distribuyó otras 59 despensas.

También fueron entregados mil litros de agua embotellada entre habitantes de la comunidad.