Despliega Seguridad Pública de Culiacán operativo preventivo ante lluvias matutinas

Ante la presencia de precipitaciones registradas durante la mañana de este lunes en diversos sectores de Culiacán, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal informó que ha desplegado un operativo preventivo con el objetivo de resguardar la integridad de la ciudadanía.

Elementos de la corporación mantienen recorridos constantes y presencia operativa en puntos estratégicos para brindar auxilio tanto a conductores como a peatones que se han visto afectados por las condiciones climáticas.

Con el fin de prevenir percances viales y garantizar un tránsito seguro, las autoridades de vialidad exhortan a la población a seguir las siguientes medidas de seguridad:

Manejar con extrema precaución y reducir la velocidad habitual.

Mantener una distancia prudente entre vehículos para evitar colisiones por alcance.

Anticipar los tiempos de traslado para evitar las prisas que suelen derivar en contratiempos o accidentes.

La Secretaría de Seguridad reiteró que la prevención y el respeto a las indicaciones de tránsito son fundamentales para que todos los usuarios de la vía pública lleguen con bien a sus destinos.

Se mantiene el llamado a permanecer atentos a los reportes oficiales y a los señalamientos del personal uniformado que se encuentra en las calles.