Despliegan 300 elementos de auxilio para resguardar centros recreativos en Culiacán

Con un despliegue de alrededor de 300 elementos, la Dirección de Protección Civil Municipal implementará un operativo especial para el periodo de Semana Santa en distintos espacios recreativos de Culiacán.

El titular de la dependencia, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, informó que la cobertura incluirá 41 puntos estratégicos, entre balnearios, centros de barrio y áreas naturales.

“Contamos con 300 elementos de Bomberos, Protección Civil, estatal y municipal, así como Cruz Roja, quienes estaremos desplegándonos en estos 31 centros para dar el resguardo a cada uno de ellos”, señaló.

El operativo, detalló, abarcará sitios como Parque 87, Valle Alto, Culiacancito, el Centro Cívico Constitución, así como la zona de aguas termales, en la sindicatura de Imala.

Además, explicó que se instalarán puntos fijos de atención, así como recorridos constantes en coordinación con Tránsito Municipal, Policía Municipal, corporaciones estatales, Guardia Nacional y Sedena.

El funcionario advirtió que existen zonas donde está restringido ingresar al agua, por lo que pidió a la población respetar la señalización.

“Hay tramos que se encuentran reservados o cancelados para nadar en esos puntos y ahí se encuentran señalamientos en donde usted va a encontrar ‘prohibido bañarse’”, dijo.

Entre estos puntos se encuentran el dique La Primavera, los ríos Ayuné, Tamazula y Quilá, así como el conocido “Dique de los Pobres”, en la sindicatura de Costa Rica.

Mendoza Ontiveros llamó a la ciudadanía a mantener medidas de prevención, especialmente en el cuidado de menores durante las vacaciones.

“Trace una ruta de trayecto, conozca bien los puntos en donde va a llegar cuando usted llegue a su balneario, ubique los puntos de auxilio y no perdamos perdamos de vista a nuestros hijos”, recomendó.

También alertó sobre accidentes en el hogar, particularmente quemaduras al cocinar con niños en brazos, una situación que, dijo, se ha presentado en años anteriores.