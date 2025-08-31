$!Despliegan operativo para localizar a síndico de Aguaruto privado de la libertad

El Gobierno de Culiacán informó que el Grupo Interinstitucional desplegó un operativo de búsqueda para localizar a José Ramiro García Oceguera, síndico de Aguaruto.
Mediante un comunicado, confirmó que García Oceguera fue privado de la libertad la tarde de este domingo 31 de agosto mientras se encontraba en un negocio de su propiedad.
“José Ramiro García Oceguera, síndico de Aguaruto, fue privado de manera ilegal de su libertad, mientras se encontraba en un establecimiento de cocos y mariscos de su propiedad, en la misma sindicatura, la tarde de hoy, domingo 31 de agosto del presente año”, señala.
Informó que personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acompañó a la familia a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.
“De inmediato, elementos del Grupo Interinstitucional desplegaron un operativo de búsqueda para dar con el paradero del funcionario municipal”, señaló el Ayuntamiento.
“El Gobierno Municipal de Culiacán confía en el trabajo del Grupo Interinstitucional para lograr la liberación de José Ramiro García”.