$!Despliegan operativo para localizar a síndico de Aguaruto privado de la libertad

El Gobierno de Culiacán informó que el Grupo Interinstitucional desplegó un operativo de búsqueda para localizar a José Ramiro García Oceguera, síndico de Aguaruto.

Mediante un comunicado, confirmó que García Oceguera fue privado de la libertad la tarde de este domingo 31 de agosto mientras se encontraba en un negocio de su propiedad.

“José Ramiro García Oceguera, síndico de Aguaruto, fue privado de manera ilegal de su libertad, mientras se encontraba en un establecimiento de cocos y mariscos de su propiedad, en la misma sindicatura, la tarde de hoy, domingo 31 de agosto del presente año”, señala.