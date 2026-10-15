Culiacán
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Vigilancia

Despliegan seguridad alrededor del Estadio Juan Ley Fong ante inicio de temporada de béisbol en Culiacán

Alrededor del recinto deportivo hay personal federal, además de corporaciones locales
Belem Angulo |
15/10/2026 17:39
15/10/2026 17:39

Debido al arranque de la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico en Culiacán se desplegó un operativo de seguridad que contempla corporaciones de los tres niveles de Gobierno.

$!Despliegan seguridad alrededor del Estadio Juan Ley Fong ante inicio de temporada de béisbol en Culiacán

A las afueras del Estadio Juan Ley Fong, antes llamado Ángel Flores, se encuentran agentes de la Policía Municipal, tránsito y corporaciones militares.

Las calles aledañas al estadio se encuentran resguardadas por agentes de tránsito y algunas parcialmente cerradas para el flujo de peatones.

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El juego inaugural en Culiacán comenzará a las 8:05 horas, en horario local, y será el clásico sinaloense Venados de Mazatlán contra Tomateros de Culiacán.

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