$!Despliegan seguridad alrededor del Estadio Juan Ley Fong ante inicio de temporada de béisbol en Culiacán

Debido al arranque de la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico en Culiacán se desplegó un operativo de seguridad que contempla corporaciones de los tres niveles de Gobierno.

A las afueras del Estadio Juan Ley Fong, antes llamado Ángel Flores, se encuentran agentes de la Policía Municipal, tránsito y corporaciones militares.

Las calles aledañas al estadio se encuentran resguardadas por agentes de tránsito y algunas parcialmente cerradas para el flujo de peatones.