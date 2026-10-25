Despliegue militar no basta para frenar la violencia en Sinaloa, advierte CESP

CULIACÁN._. Aunque Sinaloa mantiene una presencia histórica de fuerzas federales para atender la crisis de violencia, el despliegue militar y policial no es suficiente para resolver un problema que también está relacionado con la debilidad de las instituciones locales de seguridad y justicia, consideró Miguel Calderón Quevedo.

Ante la continuidad de la violencia, pese a que la Gobernadora Graciela Dominguez Nava ha señalado la presencia de más de 20 mil agentes federales en el estado, el titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública sostuvo que la estrategia de seguridad debe contemplar otros factores que inciden en el problema, más allá de la presencia de elementos armados.

“Nuestra posición no es reciente, sino que ya tiene algún tiempo; es que el problema es tan complejo que la parte de la presencia militar y policial es solo una parte del problema”, expresó.

La violencia en Sinaloa no es un fenómeno nuevo, explicó, sino que tiene décadas y está relacionada con factores que van más allá de los hechos delictivos, como la violencia estructural, aspectos culturales y las condiciones de infraestructura necesarias para mejorar la calidad de vida de la población.

El titular del CESP reconoció que la presencia de fuerzas federales es indispensable y consideró que, sin ese despliegue, la situación podría ser más grave.

Sin embargo, advirtió que las instituciones estatales de seguridad y justicia tienen capacidades limitadas para responder a la magnitud de la crisis.

“En principio no es suficiente con la presencia militar, pero es indispensable la presencia”.

Por ello, sostuvo que es necesario garantizar la permanencia de las fuerzas federales en Sinaloa mientras se fortalecen las corporaciones e instituciones locales, que actualmente enfrentan un déficit de personal.

De acuerdo con las cifras expuestas por Calderón Quevedo, la Policía Estatal Preventiva cuenta con alrededor de mil 200 elementos, cuando debería tener aproximadamente 5 mil.

En tanto, la Fiscalía General del Estado dispone de unos 300 agentes del Ministerio Público, frente a los 800 que, estimó, serían necesarios.

Esta insuficiencia de personal, agregó, se refleja en los resultados de la procuración de justicia. Como ejemplo, señaló que en Sinaloa solamente se resuelve uno de cada 10 delitos.

“Hay un déficit y ese déficit se traduce en muy pocos elementos de la Policía Estatal, solamente mil 200 cuando deberíamos tener 5 mil, o solamente 300 agentes del Ministerio Público cuando deberíamos de tener 800 en nuestra Fiscalía”, indicó.

Calderón Quevedo también planteó la necesidad de atender factores relacionados con las juventudes y su exposición a contenidos violentos, tanto en los medios tradicionales como en las nuevas tecnologías, como parte de una respuesta más amplia a la problemática de seguridad.

El funcionario estimó que la presencia militar en Sinaloa ha alcanzado niveles históricos y dijo que, de acuerdo con su registro, ronda los 19 mil elementos, aunque la cifra referida por la Gobernadora la semana pasada superó los 20 mil agentes federales.

Insistió en que la atención de la violencia requiere mantener la presencia federal, incrementar las capacidades de las instituciones locales y abordar las condiciones estructurales y culturales que contribuyen a la persistencia del problema.