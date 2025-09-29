Después de cancelación de pastel por aniversario de Culiacán, niega Alcalde que el evento existiera

Después de que se cancelara el evento del pastel por el aniversario 494 de Culiacán y la presentación de la Banda Sinfónica de la Guardia Nacional en las escalinatas de Catedral, el Presidente Municipal negó la existencia de los eventos.

Los eventos agendados después de la misa por el aniversario 494, realizada en la Catedral de Culiacán, se realizarían a las 8:00 horas la presentación de la banda de la Guardia Nacional y a las 9:00 horas se partiría el pastel para compartir con ciudadanía a los alrededores del recinto religioso. La agenda de los eventos por el aniversario de la ciudad fue publicada a mediados de septiembre por el propio Gobierno de Culiacán.

A pregunta expresa si los eventos fueron cancelados por una manta colocada en la Catedral de Culiacán horas antes, en la que se hacía referencia a grupos delictivos, el Alcalde negó la existencia de los mismos.

“Eh, no. No lo sé”, dijo.

- ¿Y quién lleva la agenda de los eventos?

El director Cultura, pero ahorita reviso, pero no. No, yo incluso no lo traía en mi agenda. No.

- Es que notamos que existe esa coincidencia por la situación.

Ah, no, no, entiendo, pero no, no, no es la mía.

Horas después de que no se realizaran los eventos el Ayuntamiento de Culiacán se comunicó con Noroeste para aclarar que en la agenda del Alcalde no existían los eventos, pues fueron cancelados hace semanas y por un error administrativo permanecieron en la agenda general de actividades.

Cabe destacar que los eventos no se encontraban en la agenda diaria del Alcalde, sin embargo eran esperados al permanecer en la agenda de Cultura Culiacán.

“El pastel y la presentación de la Guardia Nacional no estaban considerados en el programa de la Conmemoración del 494 Aniversario de Culiacán”, comunicó a Noroeste el equipo de comunicación del Ayuntamiento.

“Fue un error del Instituto Municipal de Cultura al momento de presentar el programa el lunes 22 de septiembre”.