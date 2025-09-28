Después de casi tres años, Sinaloa sale de la sequía

Sinaloa dejó de tener en su territorio zonas clasificadas como algún nivel de sequía, de acuerdo al informe de la Comisión Nacional del Agua más reciente.

Sin embargo, el informe señala que todavía hay regiones del estado con la clasificación de anormalmente secas.

Aunque la alerta de anomalía no se considera como un nivel alto de sequía, sí es relevante, ya que es el primer nivel registrado por la Conagua en su escala de sequía.

El informe, que abarca la primera mitad de septiembre, registra que el 31.3 por ciento del territorio sinaloense se encuentra afectado por la falta de agua, con la clasificación anormalmente seco.

La anomalía se registra en el centro y sur de Sinaloa, abarcando parte de 10 de los 20 municipios del estado.

La última región de Sinaloa que presentó algún nivel de sequía fue Choix, que en agosto concentró sequía moderada en la región. A este mes de septiembre, el municipio no presenta ningún nivel de sequía o anomalía.

En diciembre de 2022 fue el último informe de la Conagua que colocó a Sinaloa fuera de alguna de las clasificaciones de sequía, y desde entonces el estado se había mantenido dentro de algún nivel de este fenómeno.

En el contexto de la salida de la sequía en Sinaloa, las presas del estado mantienen un almacenamiento promedio de 44.2 en relación a su capacidad total, de acuerdo a la Conagua.

En abril de 2025, el Gobernador Rubén Rocha Moya solicitó a la autoridad federal declarar desastre en el estado por la situación de sequía que ya se había extendido dos años, petición que fue negada.

Rocha Moya pretendía acceder a planes de emergencia y respaldo federal para atender la situación, sin embargo, la Federación determinó no otorgar la declaratoria de emergencia.

Esta semana, la Comisión Nacional del Agua en Sinaloa determinó que si bien las presas no han alcanzado ni la mitad de su almacenamiento, se prevé un panorama más favorable para el abastecimiento de agua en las actividades agrícolas del estado en relación a la situación enfrentada en 2024.