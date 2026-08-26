Culiacán
|
Festejos

Después de dos años de suspensión por violencia, Sinaloa retomará las Fiestas Patrias, anuncia Domínguez Nava

La Gobernadora Graciela Domínguez Nava anunció que este 2026 se recuperarán las celebraciones patrias, así como actividades cívicas, culturales y artísticas en el estado
Belem Angulo |
26/08/2026 11:12
26/08/2026 11:12

Después de dos años en los que las condiciones de seguridad impidieron la realización de Fiestas Patrias promovidas por el Gobierno de Sinaloa, este 2026 nuevamente habrá celebraciones en el estado.

La Gobernadora Graciela Domínguez Nava informó que las Fiestas Patrias se celebrarán este año con normalidad, como parte de una estrategia para recuperar espacios y eventos cívicos, culturales y artísticos para las familias sinaloenses.

Señaló que estas actividades forman parte de las tradiciones y de la memoria histórica de la población, por lo que deben recuperarse, garantizando las condiciones de seguridad necesarias para su realización.

Domínguez Nava convocó a las y los sinaloenses a participar en las celebraciones patrias con entusiasmo y civismo.

También anunció que el próximo lunes 31 de agosto encabezará la ceremonia oficial de regreso a clases correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

Indicó que existe disposición para garantizar un regreso a clases tranquilo para niñas, niños y jóvenes sinaloenses, así como condiciones dignas en planteles de educación básica, media superior y superior.

La Gobernadora destacó que la educación es un pilar para la reconstrucción del tejido social y afirmó que las escuelas representan espacios fundamentales para alcanzar este objetivo, por lo que se atenderán sus necesidades.

#Culiacán
#Gobierno de Sinaloa
#Fiestas Patrias
#Palacio de Gobierno
#Gobernadora de Sinaloa
#Graciela Domínguez Nava
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube