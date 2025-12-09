$!Después de mesa de diálogo, no hay anuncio de pago de aguinaldo para la UAS

Después de que autoridades federales y estatales se reunieron con universitarios y autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa este martes no hay anuncio para el pago de aguinaldos para empleados de la institución.
La reunión fue gestionada por el Gobernador Rubén Rocha Moya para atender la petición de autoridades de la UAS, pues enfrentan un cierre de año sin liquidez para atender obligaciones como el pago de aguinaldo.
De acuerdo con el comunicado institucional emitido por la UAS, el encuentro se realizó en la Secretaría General de Gobierno y contó con el acompañamiento del Gobernador Rubén Rocha Moya. Durante la reunión, las partes expusieron sus argumentos y las autoridades federales de la SEP y de Gobernación registraron la necesidad de atender con prioridad la falta de recursos para el pago de aguinaldo y el complemento de la prima vacacional correspondientes al ejercicio anual vigente.
La institución señaló que, como parte de la información entregada en la mesa, se presentó el Convenio de Apoyo Financiero 2025, donde se expone la ausencia de reconocimiento para más de 90 mil horas asignatura, así como plazas, derechos contractuales y el incremento del subsidio por alumno, el cual permanece por debajo de la media nacional.
También se detalló el número de auditorías efectuadas en la Universidad y el avance de los expedientes derivados, además de un estudio actuarial elaborado por la SEP que recomienda una reforma laboral para garantizar la viabilidad del sistema de jubilaciones y pensiones.
Funcionarios universitarios manifestaron su disposición para dar seguimiento a la problemática planteada por el sector de jubilados, mientras que las autoridades estatales y federales reiteraron la necesidad de mantener una ruta de trabajo conjunta.
En la reunión participaron representantes del Gobierno del Estado, del Congreso local y de dependencias federales, así como funcionarios de la UAS, quienes destacaron la importancia de sostener un diálogo abierto para enfrentar las necesidades actuales de la institución y del contexto educativo nacional.
Reconocimiento al incremento de recursos para 2026
En un segundo comunicado, la UAS expresó su agradecimiento al Gobernador Rocha Moya y al Congreso del Estado por el incremento de 150 millones de pesos al subsidio estatal irreductible contemplado en el Presupuesto de Egresos 2026. Según la institución, este ajuste eleva la aportación estatal a aproximadamente 33.5 por ciento del subsidio total y supera en más de cinco puntos porcentuales la proporción del año anterior.
La Universidad indicó que este incremento, junto con las gestiones federales y con lo previsto en la Reingeniería Integral Universitaria, permitirá una mayor estabilidad financiera durante el próximo año y contribuirá al bienestar del personal y del alumnado.
La administración central subrayó que este avance representa un logro en la coordinación entre autoridades estatales, legislativas y universitarias, y aseguró que mantendrá su compromiso de operar con transparencia.