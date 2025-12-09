$!Después de mesa de diálogo, no hay anuncio de pago de aguinaldo para la UAS

Después de que autoridades federales y estatales se reunieron con universitarios y autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa este martes no hay anuncio para el pago de aguinaldos para empleados de la institución.

La reunión fue gestionada por el Gobernador Rubén Rocha Moya para atender la petición de autoridades de la UAS, pues enfrentan un cierre de año sin liquidez para atender obligaciones como el pago de aguinaldo.

De acuerdo con el comunicado institucional emitido por la UAS, el encuentro se realizó en la Secretaría General de Gobierno y contó con el acompañamiento del Gobernador Rubén Rocha Moya. Durante la reunión, las partes expusieron sus argumentos y las autoridades federales de la SEP y de Gobernación registraron la necesidad de atender con prioridad la falta de recursos para el pago de aguinaldo y el complemento de la prima vacacional correspondientes al ejercicio anual vigente.

La institución señaló que, como parte de la información entregada en la mesa, se presentó el Convenio de Apoyo Financiero 2025, donde se expone la ausencia de reconocimiento para más de 90 mil horas asignatura, así como plazas, derechos contractuales y el incremento del subsidio por alumno, el cual permanece por debajo de la media nacional.

También se detalló el número de auditorías efectuadas en la Universidad y el avance de los expedientes derivados, además de un estudio actuarial elaborado por la SEP que recomienda una reforma laboral para garantizar la viabilidad del sistema de jubilaciones y pensiones.

Funcionarios universitarios manifestaron su disposición para dar seguimiento a la problemática planteada por el sector de jubilados, mientras que las autoridades estatales y federales reiteraron la necesidad de mantener una ruta de trabajo conjunta.