$!Después de su muerte, Rosario Lilián es protegida por operativo de seguridad... hasta del Ejército

Pero no fue sino hasta ayer, después de su muerte, que recibió atención por parte de las autoridades.

Rosario Lilián Rodríguez Barraza, ya había sido amenazada por negarse a dejar de buscar a su hijo.

Pero es hasta después de su muerte, que recibió también la visita del Gobernador Rubén Rocha Moya y la Alcaldesa de Elota Ana Karen Val Medina, para ofrecer su apoyo a los familiares.

En un video que publicó el proyecto Hasta Encontrarles, la madre de hijo desaparecido comentó que desde el 16 de octubre de 2019, ha buscado a Fernando día y noche, pero no había podido dar con él.

“Lo he buscado de día y de noche, y pues nada más nada, lo único que sé es que se lo llevaron unos hombres armados en un carro blanco, vine y puse denuncia a Fiscalía Mazatlán y pues nomas nada, traje video, traje testigos y pues hasta la fecha pues no me han resuelto nada”, expresó Rosario Lilián en el video.

La última información oficial que dieron fue que la mujer fue levantada por personas armadas, y después hallada en la vías del tren asesinada.