Destaca Alcalde de Navolato pavimentación y alumbrado público tras su Segundo Informe de Gobierno

Las obras de pavimentación y el mejoramiento del alumbrado público fueron algunas de las principales acciones que destacó el Alcalde de Navolato, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza, durante la presentación de su Informe de Gobierno, en el que aseguró que estos resultados responden a las necesidades planteadas por la ciudadanía.

El Presidente municipal señaló que este ejercicio representa una oportunidad para rendir cuentas a la población sobre el trabajo realizado por su administración y las acciones emprendidas en las distintas comunidades del municipio.

En materia de obra pública, informó que se realizaron 48 obras de impacto social y 113 acciones relacionadas con pavimentación de calles, construcción de banquetas, alumbrado público, agua potable, drenaje y rehabilitación de espacios deportivos, con una inversión superior a los 59 millones de pesos y beneficio para 24 mil 571 habitantes.

Bojórquez Berrelleza destacó que una de las principales solicitudes de la población ha sido mejorar el alumbrado público, por lo que durante este periodo se repararon 9 mil 422 lámparas y se instalaron 2 mil 181 luminarias LED.

“En este segundo año de gestión, una de las principales solicitudes de la ciudadanía fue mejorar el alumbrado público, por lo que logramos iluminar prácticamente toda la zona centro”, expresó.

En otros servicios públicos, mencionó que se recolectaron más de 38 mil toneladas de residuos y se realizaron trabajos de limpieza, poda y mantenimiento de áreas verdes.

Respecto al turismo, el Alcalde señaló que también se han impulsado programas para atraer visitantes, principalmente a Altata, al considerar que es uno de los destinos con mayor riqueza natural y turística del municipio.

“Estuvimos realizando eventos en Altata, como el Carnaval, donde recibimos a más de 82 mil visitantes, fue de altura y con saldo blanco. Estuvimos trabajando estratégicamente; es el segundo destino turístico más importante de Sinaloa”, mencionó.

Sobre las prioridades para 2027, indicó que su administración buscará reforzar los servicios públicos y concretar obras de infraestructura que atiendan las principales necesidades de la población.

En materia de transparencia, invitó a la ciudadanía a consultar la página oficial del Ayuntamiento, donde pueden encontrar información sobre el ejercicio de los recursos públicos, al señalar que su Gobierno busca mantener claridad en el manejo de las finanzas municipales.

Bojórquez Berrelleza convocó a los habitantes de Navolato a acercarse al Ayuntamiento para plantear sus necesidades y solicitar apoyos, con el propósito de mantener la atención directa a las comunidades.