$!Destaca Alcaldesa de Culiacán pavimentación y obras de agua potable en Segundo Informe

La Presidenta Municipal interina de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, entregó ante el cuerpo de Cabildo el documento correspondiente a su Segundo Informe de Gobierno, en el que se contemplan las obras, inversiones y programas ejecutados durante su administración en materia de infraestructura, desarrollo económico y seguridad. Entre los principales rubros presentados en el informe destaca el área de obra pública, donde se reportó la pavimentación de 431 calles en más de 130 colonias y 16 sindicaturas, con una inversión superior a los 800 millones de pesos, según las cifras oficiales presentadas por el Ayuntamiento. En materia de servicios básicos e infraestructura hidráulica, el informe contempla la entrada en operación de la planta potabilizadora Las Cucas, con una inversión de 86.9 millones de pesos, y la de El Salado, a la que se destinaron 60 millones de pesos. Asimismo, se reportó en su etapa final la construcción de la planta Sur-Poniente, proyectada con un costo de 207 millones de pesos para dar cobertura a 179 sectores de la ciudad.

En el rubro de vivienda, el gobierno municipal reportó avance en nueve proyectos coordinados con el Infonavit que suman 13 mil 215 acciones habitacionales, además de 276 acciones de vivienda social, la entrega de 26 departamentos a trabajadores sindicalizados y la regularización de más de 2 mil 100 títulos de propiedad y 68 escrituras. Por otra parte, en servicios urbanos se informó la realización de 41 mil 415 acciones en el alumbrado público, el desazolve de 211 mil metros de arroyos y la recolección de 100 toneladas de cacharros en 40 colonias y tres sindicaturas. Dentro del eje de desarrollo económico, la administración municipal destacó la atracción de inversión privada por un monto superior a los 8 mil 11 millones de pesos, vinculada a la creación de 1,198 empleos. En apoyos al emprendimiento, se otorgaron 4 mil 326 créditos dentro del programa Mujeres Emprendedoras por el Bienestar (con un acumulado de 167.22 millones de pesos adjudicados en la presente gestión), además de la colocación de 51.7 millones de pesos a través del esquema Impulso NAFIN y la realización de 59 bazares comerciales.



