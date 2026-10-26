$!Destaca Alcaldesa de Culiacán pavimentación y obras de agua potable en Segundo Informe

La Presidenta Municipal interina de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, entregó ante el cuerpo de Cabildo el documento correspondiente a su Segundo Informe de Gobierno, en el que se contemplan las obras, inversiones y programas ejecutados durante su administración en materia de infraestructura, desarrollo económico y seguridad.
Entre los principales rubros presentados en el informe destaca el área de obra pública, donde se reportó la pavimentación de 431 calles en más de 130 colonias y 16 sindicaturas, con una inversión superior a los 800 millones de pesos, según las cifras oficiales presentadas por el Ayuntamiento.
En materia de servicios básicos e infraestructura hidráulica, el informe contempla la entrada en operación de la planta potabilizadora Las Cucas, con una inversión de 86.9 millones de pesos, y la de El Salado, a la que se destinaron 60 millones de pesos. Asimismo, se reportó en su etapa final la construcción de la planta Sur-Poniente, proyectada con un costo de 207 millones de pesos para dar cobertura a 179 sectores de la ciudad.
En el rubro de vivienda, el gobierno municipal reportó avance en nueve proyectos coordinados con el Infonavit que suman 13 mil 215 acciones habitacionales, además de 276 acciones de vivienda social, la entrega de 26 departamentos a trabajadores sindicalizados y la regularización de más de 2 mil 100 títulos de propiedad y 68 escrituras.
Por otra parte, en servicios urbanos se informó la realización de 41 mil 415 acciones en el alumbrado público, el desazolve de 211 mil metros de arroyos y la recolección de 100 toneladas de cacharros en 40 colonias y tres sindicaturas.
Dentro del eje de desarrollo económico, la administración municipal destacó la atracción de inversión privada por un monto superior a los 8 mil 11 millones de pesos, vinculada a la creación de 1,198 empleos.
En apoyos al emprendimiento, se otorgaron 4 mil 326 créditos dentro del programa Mujeres Emprendedoras por el Bienestar (con un acumulado de 167.22 millones de pesos adjudicados en la presente gestión), además de la colocación de 51.7 millones de pesos a través del esquema Impulso NAFIN y la realización de 59 bazares comerciales.
Para el sector primario, el informe detalla la siembra de 2.3 millones de alevines en 13 embalses, entrega de insumos a 1,400 pescadores, distribución de pacas de maíz para 1,000 ganaderos con una inversión de 1.2 millones de pesos, y apoyos por 332 mil pesos a 77 apicultores.
En las acciones del rubro de seguridad ciudadana, se dio a conocer la incorporación de 11 patrullas y 500 radios aportados por el Gobierno del Estado, junto con la adquisición municipal de drones, uniformes y chalecos tácticos. En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se reportó la colocación de 800 cámaras de videovigilancia distribuidas en 200 puntos, así como la proyección de 56 botones de auxilio en el sector centro.
En cuanto a la participación ciudadana y transparencia, se informó la conformación de 311 comités (252 de contraloría social y 59 vecinales), la realización de tres sesiones de Cabildo Abierto y la obtención del tercer lugar nacional en el Índice de Información para la Evaluación Presupuestaria Municipal elaborado por el IMCO.
En el área de inclusión y equidad, el Ayuntamiento reportó la entrega de 451 apoyos ortopédicos, 28 jornadas de salud con 10 mil atenciones brindadas y la distribución de 9,292 raciones de alimento mediante el programa Alajibua en hospitales. En materia de género, se reforzaron seis módulos de la Red Púrpura y se crearon 20 redes comunitarias de apoyo.
Finalmente, el documento incluye los resultados de eventos masivos e infraestructura social en el municipio, destacando la asistencia de más de 120 mil personas a la Feria Internacional del Libro, 200 mil a la Verbena Culiacán y la realización de eventos deportivos como el Maratón Internacional de Culiacán (3,900 corredores) y la competencia Flash Night Run (17 mil participantes).