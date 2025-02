Destaca Fiscal ‘aparición’ de denuncias por secuestro exprés en Sinaloa

La Fiscal General Claudia Zulema Sánchez Kondo admitió que el delito de secuestro exprés no se había reportado en Sinaloa hasta estos últimos meses.

También señaló que aunque no ha habido detenidos, la Unidad Especializada Antisecuestros ha ayudado a encontrar a las víctimas en centrales de autobuses o en otras ciudades.

“Este año... incremento no se ha manejado como incremento, pero no se habían presentado, el año pasado no; nosotros le llamamos exprés”, expresó.

También le preguntaron sobre cuántos detenidos por este nuevo delito hay en Sinaloa en los últimos meses.

“¿Detenidos, personas en flagrancia?, ninguna, es una modalidad realizada prácticamente a distancia, eso es lo que se ha registrado”, señaló.

Sánchez Kondo explicó que aunque la ciudadanía los llama secuestros virtuales, desde la FGE todavía se le conocen como secuestros exprés.

“Consiste en que las personas contactan a las víctimas a través de una llamada que nosotros le denominamos como enganche; las hacen trasladarse a otro estado o a otro municipio”, explicó.

“La familia te contacta a través de la UEA, y se le da seguimiento”.

Hasta el momento, dijo, no se ha sabido de cantidades importantes de dinero que hayan sido entregadas, solo de pocas cantidades al momento de darle desarrollo a la estafa.